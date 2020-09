Gomes da Silva: «Mais um sinal da apropriação dos meios oficiais do Benfica por Vieira»

Rui Gomes da Silva considerou que a intervenção de Luís Filipe Vieira na newsletter de hoje do Benfica constitui uma "apropriação dos meios oficiais do clube" por parte do atual presidente.





"A 'News Benfica' de hoje é um inaceitável exercício de propaganda e mais um sinal da apropriação dos meios oficiais do clube por parte de Luís Filipe Vieira. Os meios do clube, como a BTV, terão de tratar por igual todos os candidatos. É o que vamos exigir", disse o candidato à presidência no Twitter.Recorde-se que na 'News Benfica' desta terça-feira, Vieira abordou o mercado neste defeso e destacou os resultados desportivos da última década.