Gomes da Silva: «Não esqueço o que Jesus disse sobre a forma como se ganham jogos no Benfica»

Rui Gomes da Silva garante que se vencer as eleições para a presidência do Benfica irá trabalhar com Jorge Jesus, mas não poupa críticas ao treinador que vai ocupar o banco na Luz.





"O que me resta é, quando for eleito presidente, trabalhar com Jorge Jesus e fazer o melhor pelo Benfica. Não sou adepto que se rasguem contratos. Terei tantos problemas para resolver que essa será uma questão secundária", afirmou esta quarta-feira à Rádio Renascença, sublinhando não esquecer "o que disse do Benfica e dos sócios do Benfica após a vitória do Sporting no Estádio da Luz (2015/2016)". "As canções perfeitamente inacreditáveis e inadmissíveis que cantou sobre o Benfica e que andam por aí nas redes sociais. Não esqueço o que disse sobre a forma como se ganham jogos no Benfica".