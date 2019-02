«O melhor jogador português esteve em Alvalade e foi simpático o Ronaldo ter ido vê-lo jogar»

Cristiano Ronaldo em Alvalade a assistir ao Sporting-Benfica



Cristiano Ronaldo em Alvalade a assistir ao Sporting-Benfica

Rui Gomes da Silva elogiou a prestação do Benfica no dérbi de Alvalade que terminou com a vitória dos encarnados por 4-2 , sublinhando a prestação do "craque João Félix". "O melhor jogador português da actualidade esteve em Alvalade... e foi simpático o Ronaldo ter ido vê-lo jogar ", escreveu o antigo vice-presidente do Benfica na crónica semanal que publica no blog "Novo Geração Benfica"."A enorme exibição e o grande resultado do Benfica em Alvalade merecem um elogio especial! Elogio aos jogadores e elogio ao treinador! Eu sei que foi contra o Sporting, mas foi em casa deles! Grande vitória! Em tudo mesmo com o (por eles, sportinguistas) idolatrado VAR!!! Mas, para que o sabor da vitória perdure, nada melhor que voltar a ganhar - assim, sem quaisquer dúvidas - na quarta feira, para a Taça. Porque - como acontece com as grandes equipas - as comemorações desta vitória acabaram no momento em que os jogadores entraram no balneário de Alvalade. Vamos - então - ao próximo que este já está ganho! E ganho com um adicional importante: voltámos (outra vez, com o empate de Guimarães), a depender só de nós!", pode ler-se.