Gomes da Silva: «O que leva o Benfica e o presidente a demorar tanto a processar Ana Gomes?»

Rui Gomes da Silva não entende por que razão o Benfica e Luís Filipe Vieira não avançaram, ainda, com um processo judicial contra Ana Gomes, a antiga eurodeputada que tem proferido declarações polémicas sobre os aos encarnados."Mas o que leva o Benfica e o presidente a demorar tanto a processar Ana Gomes?", questiona o antigo vice-presidente das águias no blogue 'Novo Geração Benfica'."As férias judiciais em processos desta natureza não são justificação. Porque à espera, totalmente disponíveis, estão, por certo, os três escritórios de advogados contratados em permanência para acionar os inimigos do Benfica! Quanto ao resto, li e reli e não encontrei nada que me diga que a Forbes disse o que Ana Gomes diz que disse. Apenas a confirmação que a 23 Capital foi parceira do Benfica num negócio que - para resolver o quê a quem? - nos fez perder o penta. Para memória futura!", finaliza.