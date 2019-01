Gomes da Silva: «O que Rui Vitória quis dizer foi 'não senti apoio de Luís Filipe Vieira'»

Rui Gomes da Silva abordou na crónica semanal que assina no blogue 'Novo Geração Benfica' a entrevista que Rui Vitória concedeu à TVI e um dos principais pontos que reteve foi o momento em que o treinador admitiunos últimos tempos. O antigo vice-presidente dos encarnados não hesita em apontar o dedo a Luís Filipe Vieira."Rui Vitória deu uma entrevista em que abordou a sua saída do Benfica! E, em termos de relevância, de muita relevância, não podemos deixar de sublinhar a frase em que se queixa de quem tinha a obrigação de o apoiar. Disse Rui Vitória 'nesta fase final não senti tanto apoio da Direção'! E como - no quer diz respeito ao futebol a Direção, ou seja, a Administração da SAD, é, cada vez mais, um órgão unipessoal, o que Rui Vitória quis dizer foi 'não senti apoio de Luís Filipe Vieira'!", explicou o assumido candidato às próximas eleições do Benfica.E prossegue: "Por isso, também a encenação do 'sempre juntos' e 'ainda vamos ter saudades dele' da passada segunda-feira. Quem, no futebol, tem a responsabilidade de dirigir uma equipa, não pode - nunca - declarar ter um plano B na cabeça! E muito menos tentar 'vender o treinador', assumir que fala com outros sobre o clube, que é amigo de um ex-treinador que quer voltar ao clube (como se a figura em causa não fosse odiado pela classe por ter feito sempre isso aos seus colegas), etc, etc, etc...""Soubemos, há poucas semanas, que não foi Rui Vitória que perdeu o penta! Sabemos, hoje, que Rui Vitória não é o principal responsável por não estarmos à frente no campeonato que devia ser o da '#reconquista' (na terminologia da Direção)!", referiu.Gomes da Silva deixa, depois, uma pergunta: "Percebem agora porque nunca fui capaz de apontar o dedo a Rui Vitória, mesmo percebendo que a sua situação seria impossível de ser mantida, desde o jogo de Munique?"