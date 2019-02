Gomes da Silva: «O Seixal jamais será capaz de fornecer todo um plantel»

Rui Gomes da Silva considera esta segunda-feira no blogue 'Novo Geração Benfica' que "Bruno Lage merece todos os elogios" e que os mérito dos bons resultados da equipa da Luz se deve "quase por inteiro" ao treinador.Gomes da Silva enaltece a "humildade do discurso" de Lage e acrescenta que merece os elogios "por ter mudado o que parecia evidente ser necessário mudar, pela capacidade de arriscar, por saber o que significa 'jogar à Benfica'!".O antigo vice-presidente do Benfica deixa críticas a Vieira. "Cada vez mais, num processo evolutivo (haveremos de saber se bom ou mau), a estrutura do Benfica é ... unipessoal! Existe - para o bem e para o mal - e reduzida a uma única pessoa".Gomes da Silva refere-se ainda ao facto de a estrutura do Benfica ter ficado incrédula por Lage apostar em tantos jovens frente ao Galatasaray "Sabendo que o actual técnico do Benfica não é louco e presumindo que terá obtido permissão para essa sua intenção de alguém, esse alguém só poderá ter sido o próprio presidente. Que achou por bem, percebemos agora, ... "não dar cavaco" aos outros.Pois se "a estrutura sou eu" ... terá pensado ele ... para quê ouvi-los .. quando sou eu que decido? E, se bem o pensou, melhor o fez!", frisa.E no âmbito da formação escreve ainda:"O Seixal - o Caixa Futebol Campus - pode e tem de dar muitos bons jogadores e soluções para a equipa principal ... mas jamais será capaz de fornecer todo um plantel! Há ... haverá, por certo, muitas e boas soluções que nos permitam pensar em consolidar a reconquista da hegemonia do futebol português! Mas, como ficou sempre provado, em todo o lado ... e muito mais com o exemplo gritante dos nossos rivais, só o Seixal não vai chegar para garantir esse domínio e, muito menos, para ganhar na Europa!"