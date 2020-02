Gomes da Silva, o silêncio de Vieira e falta do "fato de treino preto dos momentos importantes"

Rui Gomes da Silva dedicou parte da crónica que semanalmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica' à derrota dos encarnados frente ao FC Porto, no Dragão, e concluiu que a formação da Luz teve medo. Criticou também a atuação do VAR no clássico, bem como o silêncio de Luís Filipe Vieira depois do jogo.





"Contra o FC Porto, confirmou-se a velha máxima: Quem tem medo de ganhar, acaba sempre por perder! Foi o que aconteceu, anteontem, ao Benfica! E quando quisemos ganhar, já não conseguimos! Por momentos - quando vi as alterações introduzidas no 11 inicial - recordei-me logo de outros tempos, em que começávamos a perder estes jogos grandes nas decisões da equipa técnica! O que não se percebe são estes receios, este medo, contra quem está a jogar muito menos que o Benfica!", considerou."O que vale é que, depois de sábado, a vida voltará - estou convicto - ao normal já na próxima jornada! Na Luz e em Guimarães!", vaticinou.O antigo vice-presidente dos encarnados aponta erros na arbitragem de Artur Soares Dias - "mas o Benfica, como constatamos, com tanta gente 'lá dentro', só ataca depois de perder" - e ao VAR. "Para mim o mais escandaloso de todos os casos no Dragão: a não expulsão de Marega, aos 3 minutos, por uma agressão inadmissível, que o VAR não quis ver!"O facto de Luís Filipe Vieira não ter falado publicamente depois do jogo mereceu também duras críticas por parte de Rui Gomes da Silva. "No sábado esperávamos todos pelo que seria uma oportunidade de ouro para o presidente, que só aparece quanto ganhamos, dar a cara num momento menos feliz da equipa. Afinal confirma-se! Ele só ganha e só aparece quando pode recolher os louros! Porque nunca é responsável de nada que não seja ganhar! Ou - se calhar - alguém se esqueceu de lhe meter o fato de treino preto dos momentos importantes e impediu as declarações...""De uma maneira ou de outra - o que importa reconhecer - é que a culpa não é dele! Da equipa, do Lage, do Tiago, até - quem sabe - do tratador de relva - mas dele isso nunca! Perante ataques com bolas de golfe ao nosso guarda-redes, por uma arbitragem num só sentido em partes do jogo, e perante a frustração de todos os benfiquistas com a derrota, era obrigação do presidente dar a cara e falar aos sócios e adeptos. E também assim mandar uma mensagem clara e pública ao Conselho de Arbitragem. Afinal, duas faces da mesma moeda!"