Gomes da Silva: «Quase a pedir um red pass para cada agente que nos entra pela porta 18»

Rui Gomes da Silva voltou esta segunda-feira a apontar o dedo aos recentes resultados do Benfica, comentando igualmente as "repetidas visitas da polícia" à Luz. Recorde-se que a SAD dos encarnados, a par da do FC Porto e Sporting foram constituídas arguidas no âmbito da operação ‘Fora de Jogo’, na sequência da megainvestigação levada a cabo pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa, Frederico Varandas, assim como os presidentes de Sp. Braga, V. Guimarães, Portimonense, Marítimo e Estoril também foram constituídos arguidos, ainda que o Sporting esteja a ser investigado por alegadas irregularidades cometidas no mandato de Bruno de Carvalho [ver peça ao lado]. Jorge Mendes, dono da Gestifute, também foi constituído arguido. O Rio Ave foi igualmente alvo de buscas, com as autoridades a procurarem documentos dos contratos do antigo treinador Pedro Martins.





"Temos as repetidas visitas da Polícia ... quase a pedir um 'red pass' para cada agente que nos entra pela porta 18! São nódoas que continuam a manchar a nossa reputação! Que esperemos sejam todas falsas! Não é a PJ, o MP ou a Magistratura que poderão destruir a imagem do Benfica! São as possíveis práticas por que que esses senhores têm optado que nos vão conduzindo a este cenário de destruição da nossa imagem e dos valores e princípios fundacionais! Por isso, o que me assusta são declarações como 'o Benfica tem as contas auditadas' ... à imagem do que aconteceu, há poucos anos, com outras instituições também julgadas sólidas. O que eu queria ouvir do presidente do Benfica seria um peremptório: 'não fizemos nada do que nos acusam'! Mas não foi isso que ele disse", escreveu no habitual texto de opinião que publica às segundas-feiras no blog 'Novo Geração Benfica'.