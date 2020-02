Gomes da Silva quer ver no Benfica "um treinador conhecido na elite do futebol mundial"

Rui Gomes da Silva contata na crónica que habitualmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica' que "há erros que podem custar muito caro". O antigo vice-presidente dos encarnados refere-se às "três derrotas e um empate em quatro jogos", bem como à incursão que o Benfica fez nos mercados de verão e de inverno.





"Constatamos hoje que não contratámos - quer em julho, quer em janeiro - para suprir as nossas necessidades. Porquê? Que razão justifica ignorar as debilidades do plantel?", escreve.Depois, não poupa nas críticas a Bruno Lage. "Em Kharkiv, o Benfica apresentou-se frágil e apático, contra uma equipa que não joga desde dezembro, mas com uma agressividade, um ritmo, uma garra e uma organização tática muito mais de Champions do que nós! Como pôde Bruno Lage ter gostado de um jogo em que só aos 40 minutos fizemos o 1.º remate à baliza? Como pode o treinador do Benfica ter gostado de um jogo em que o nosso melhor jogador foi Odysseas, que, com uma grande exibição, evitou 4 ou 5 golos? Como pôde Bruno Lage ter gostado de um jogo em que só meteu Samaris já nos descontos, ele que - como todos já percebemos - tem de jogar sempre, para além de ser, hoje, o porta estandarte dessa mística e dessa vontade de ganhar de que se fazem os campeões? Como pode o treinador do Benfica ter gostado de um jogo com as confusões posicionais de Chiquinho e os sucessivos erros de 'entrada' e de 'saída' de Taarabt?"Gomes da Silva, assumido candidato à liderança do Benfica, explica o que faria se fosse líder dos encarnados - "nos últimos anos, os nossos resultados, na Liga dos Campeões, só nos têm envergonhado! Estamos muito longe do sonho europeu".Pormenoriza, ainda, como reforçaria o plantel e que treinador contrataria. "Um treinador à Benfica! Um treinador de futebol ofensivo, sem receios, que seja capaz de voltar a querer vencer em qualquer Estádio do Mundo! Um treinador conhecido na elite do futebol mundial, que não seja só importante por ser o treinador do Benfica, mas - antes - de que o Benfica tire proveito da sua notoriedade! Para conduzir, tecnicamente, um Benfica, que volte a vencer, dominando e atacando, inspirado em Bela Guttmann, Fernando Riera, Eleck Schwarz, Otto Glória, Jimmy Hagan, Sven-Goran Eriksson ou - mesmo - Toni ou Jorge Jesus!"