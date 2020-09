Gomes da Silva questiona negócios como a "dupla do Leixões que nunca foi vista em campo"

Rui Gomes da Silva criticou a atuação da direção do Benfica no mercado da época passada, ao mesmo tempo que encaixava 145 milhões de euros em vendas, a grande maioria (126 M€) através de João Félix.





"Não comprámos qualquer estrela e permitimos que um clube falido fizesse a dobradinha. Mas, em simultâneo, investia-se em negócios como a dupla vinda do Leixões [n.d.r: Pedro Henrique e Bernardo Martins ] que nunca foi vista em campo e, numa sequência de transações, Chiquinho: passe adquirido à Académica por 600 mil euros em Julho de 2018, cedido a custo zero ao Moreirense no mesmo mês, e, um ano depois, em Julho de 2019, recomprado ao Moreirense, com o Benfica a pagar quase 4 milhões de euros", afirmou o candidato à presidência das águias numa publicação no Facebook, deixando uma garantia."Comigo e com a minha equipa a dirigir o Benfica, posso prometer-vos, olhos nos olhos, que apenas vamos querer comprar jogadores que engrandeçam o Benfica, e não jogadores que engordem as contas de quem faz as operações, algumas delas em duplicado (vide, além de Chiquinho, Alfa Semedo, cedidos por quase nada e recomprados por milhões). Não vamos acertar sempre, como é evidente, mas quando o objectivo é reforçar a qualidade do plantel e não outra coisa qualquer a probabilidade de errar diminui muito", vincou o antigo vice-presidente encarnado, na sua análise ao Relatório e Contas da SAD de 2019/20