Gomes da Silva recorda luta contra o "mito" Jorge Jesus que pôs de lado Bernardo Silva

Bernardo Silvaque depois de Jorge Jesus o ter colocado a jogar a lateral-esquerdo no Benfica, falou com Jorge Mendes para sair da Luz e Rui Gomes da Silva considera, na crónica que habitualmente publica no blogue 'Novo Geração Benfica', que o agora jogador do Manchester City "veio revelar aquilo que já todos sabíamos"."Sendo do Benfica, querendo jogar no Benfica e tendo classe para jogar no Benfica, foi posto de lado por quem era pago principescamente para saber ver que ali havia um grande jogador, de nível mundial, em potência!", constata o antigo vice-presidente do clube da Luz."Na altura, então lá dentro, também me bati quase sozinho (como foi público) e na medida do possível, contra esse mito que o Benfica ajudou a criar chamado Jorge Jesus. Agora todos concordarão comigo. Mas agora é fácil!", conclui.