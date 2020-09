Gomes da Silva: «Sai Rúben Dias e vem um jogador de 32 anos que em abril relembrava o seu espírito FCP»

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, deixa críticas no Twitter a propósito do negócio que envolve Rúben Dias e Otamendi





"Sai um jogador de 23 anos e titular, com espírito Benfica, e em troca vem um jogador de 32 anos, que em Abril relembrava o seu espírito FCP. Chega de um presidente subserviente a um empresário, que leva quem quer e traz quem lhe convém! Levam mística de Benfica em nome de quê?", questiona.