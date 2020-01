Gomes da Silva: «Se os de cá de baixo nos divertem, os de lá de cima começam a deixar de nos preocupar»

Rui Gomes da Silva sublinhou esta segunda-feira a vitória do Benfica frente ao Sporting (0-2) - "as deslocações a Alvalade começam a constar dos jogos mais fáceis que o Benfica pode ter em cada campeonato!", diz -, sublinhando as "cautelas" a ter.





"Não nos entusiasmemos excessivamente com o resultado de sexta feira! Há menos de 2 semanas uma equipa que agora perdeu com o Braga em casa, também veio ganhar por 2-1 a Alvalade! E se tivermos a noção das coisas, perceberemos que ganhar ao Sporting foi bom, foi importante, mas vale tanto hoje em dia como ter ido ganhar a Braga, a Guimarães ou ao Bessa. E - tendo ganho em todos essas deslocações - achamos isso assim tão especial? Então, pés assentes na terra, contabilizemos mais uma vitória e "siga jogo" - isso sim - com 7 pontos de avanço da equipa treinada pelo novo José Maria Pedroto", pode ler-se na coluna de opinião assinada pelo antivo vice-presidente dos encarnados no blog 'Novo Geração Benfica'.E prossegue, apontando a Sérgio Conceição e Francisco J. Marques: "O novo José Maria Pedroto perdeu em casa, com 2 penáltis marcados a favor ... e falhados! Como se não bastasse o resultado de Alvalade - sem casos e ... 'sem espinhas', ou, para citar alguém que daqui a uns meses estará por aí à procura de clube, 'limpinho, limpinho, limpinho' - ainda perderam em casa, sem margem para reclamação! Se a coisa lá por cima se medisse e o homem da comunicação recebesse à reclamação, esta seria uma semana sem salário! Caladinho... Mas parece que o ex "funcionário do ano" tem ordenado fixo! Só espero que o patrão não despeça o porta voz e o treinador! Porque a coisa ficava menos divertida, em termos de comunicação, e mais séria, no que diria respeito ao futebol! Se uns (os de cá de baixo) nos divertem, ou outros (os de lá de cima) começam a deixar de nos preocupar!"