Gomes da Silva sobre Bruno Lage: «Não lhe façam o mesmo que fizeram a Rui Vitória»

Rui Gomes da Silva apelou à direção do Benfica para que não faça a Bruno Lage "o mesmo que fizeram a Rui Vitória". "É com Bruno Lage que teremos de ganhar", referiu na crónica semanal que escreve no blogue 'Novo Geração Benfica'"Com uma grande - pelo menos em termos anímicos - vitória nos Açores e o melhor resultado possível em Alvalade, quase que só dependemos de nós! Com Bruno Lage, é a minha previsão (apesar de, pela estrutura, terem a certeza de tudo até perderem)!", começa por constatar o antigo vice-presidente do Benfica."Não lhe façam o mesmo que fizeram a Rui Vitória. Porque não merece, porque é muito competente e porque, não sendo de mudar um treinador a meio da época, tivessem pensado nisso antes de o fazerem! Agora é com Bruno Lage que teremos - todos - de ganhar! E há tanto, ainda, tudo mesmo, para o Benfica ganhar!", finaliza.