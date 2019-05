Gomes da Silva sobre Coentrão: «Imagem foi destruída quando jogou no nosso rival!»

Rui Gomes da Silva abordou na habitual crónica que assina no blogue 'Novo Geração Benfica' as palavras de Fábio Coentrão depois do jogo doe constatou que a imagem do jogador, que vestiu a camisola dos encarnados, já não era a melhor junto dos adeptos do clube da Luz."Depois de Vila do Conde Fábio Coentrão afirmou que tinha muita pena de não ter tirado pontos ao Benfica! Coentrão não estragou a imagem que tinha junto dos benfiquistas porque, essa, foi destruída por muitas coisas parecidas com esta quando jogou no nosso rival!", referiu o antigo vice-presidente do Benfica.E sublinha: "Mas falo disso, não porque dê especial importância a estas declarações, mas para reafirmar o que sempre disse. Quem sofre pelo Benfica está nas bancadas! Há excepções mas, essas, só confirmam a regra!"