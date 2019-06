Gomes da Silva: «Somos mais rápidos a fazer bons negócios do que o Lucky Luke a disparar»

Rui Gomes da Silva tirou "o chapéu à formação do Sp. Braga" na crónica que assina esta segunda-feira no blogue 'Novo Geração Benfica', a propósito do interesse do Benfica em Pedro Neto e João, jogadores que os minhotos venderam à Lazio e que agora estão na mira dos encarnados. "E eu a julgar que o Seixal é que era...", constata, ironicamente, o antigo vice-presidente do clube da Luz."Mas o que temos de tirar o chapéu é à formação do Braga. Do que li, conseguiram vender estes dois últimos jogadores - Pedro Neto e Jordão, que nem efetivos são na nossa seleção sub-20 - à Lazio por 31 milhões. E nós - agora - mais rápidos na realização de bons negócios que o Lucky Luke a disparar (ele que dispara mais rápido que a própria sombra), vamos comprar esses jogadores por 20 milhões!", refere o ex-dirigente.E prossegue: "Um negócio - a montante - de 120 milhões e com tudo o que os nossos inimigos dizem das relações entre o Benfica e o Atlético de Madrid aconselharia a uma redobrada prudência na compra de jogadores de Jorge Mendes! Dele como qualquer outro jogador desse 'circuito', como será o caso de Correa! Só revelaria bom senso.""Ainda por cima em relação a jogadores que (quase) não jogaram na Lazio: Pedro Neto jogou 55 minutos pela equipa principal da Lazio e Jordão jogou 87 minutos pela mesma equipa. Vamos contratar por 20 milhões? E eu a julgar que o Seixal é que era..."