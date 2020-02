Gomes da Silva surpreendido com saída no Benfica: «Um dos homens que Vieira ouvia»

Rui Gomes da Silva questionou esta segunda-feira a saída de Francisco Oliveira do Benfica, responsável pela prospeção dos encarnados no Brasil. Na coluna semanal que assina no blog Novo Geração Benfica, o ex-vice das águias mostrou-se "surpreendido" com o adeus de "um dos homens que Luís Filipe Vieira ouvia" durante os anos em que Gomes da Silva integrava a estrutura do Benfica.





"De tal forma que não raramente o 'mandava vir do Brasil' para ter, de viva voz, presencialmente, a sua opinião sobre tudo e sobre nada! Uma ligação com 14 anos em que desempenhou as funções de scouting no Brasil e que Francisco Oliveira fez cessar, a seu pedido, '... em clara discordância com a política de contratações, ... nos últimos anos, naquele país, ... depois de ver vários jogadores, sem qualidade e, apesar do seu parecer negativo, terem chegado ao clube.' Pois em vez de agradecer a colaboração de Francisco Oliveira, encerrando o assunto, a 'estrutura' - ou quem manda nela, porventura com um pesos enorme na consciência estar a ser confrontado com a verdade - decidiu atacar o ex colaborador do clube!", escreveu.E prosseguiu, falando de alguns dos jogadores que Francisco Oliveira ajudou a trazer para a Luz: "Muitas delas [escolhas], eu estava lá dentro e sei do que falo, foram por exigência do técnico da altura! E - isso é que é grave - que foi pela sua mão que chegaram Luisão, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Gaitan, Enzo Pérez, e muito outros! E - acreditem - não 'trouxe' Oscar... porque alguém não quis!", escreveu.