Gomes da Silva teme pelo futuro do Benfica: «Vai valer tudo, até 'tirar olhos'»

Rui Gomes da Silva voltou ontem a atirar-se a Luís Filipe Vieira. O assumido candidato à presidência da águia teme pelo futuro do Benfica e pelas medidas que receia ver tomadas pela atual direção.





O antigo ‘vice’ diz que há quem queira ficar com o emblema da Luz para si e critica um projeto que passa por ganhar as próximas eleições. "Vai valer tudo (até ‘tirar olhos’). No que depender de mim, o Benfica será sempre nosso. Dos sócios e dos adeptos, e nunca de meia dúzia", assinalou, no blogue Novo Geração Benfica.