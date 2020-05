Gomes da Silva: «Uma bandeira, um cachecol do Benfica, à varanda, à janela...»

Rui Gomes da Silva, antigo ‘vice’ das águias, que já assumiu disponibilidade para se candidatar à presidência do clube, lançou ontem um desafio, tendo em vista uma onda encarnada.





"Uma bandeira, um cachecol do Benfica, à varanda, à janela ou na mão. Uma camisola vermelha vestida, em cada dia e durante os últimos 10 jogos que faltam para sermos campeões e no dia da final da Taça de Portugal. Esta é a minha proposta feita de benfiquismo militante", escreveu o advogado, na sua crónica semanal no blogue ‘Novo Geração Benfica’.