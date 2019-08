Gomes da Silva viu rivais em ação e conclui: «Só por acaso não ganharemos Campeonato e Taças»

Rui Gomes da Silva concluiu, após a realização da primeira jornada, e na sequência da derrota do FC Porto e do empate do Sporting, que o Benfica vai muito provavelmente ganhar facilmente as competições internas esta época."Se a um (muito) bom começo nosso acrescentarmos um mau começo do nosso rival - teoricamente - mais forte e um começo menos bom dos outros... Talvez por isso esteja convencido que 'cá dentro' não será um ano difícil. Talvez seja, até, muito fácil! Se não for será, para uma grande surpresa e só poderá vir do Porto (apesar da derrota com uma equipa acabada de subir da 3.ª divisão). Portanto, Campeonato e Taças só por acaso não ganharemos", constata na crónica que habitualmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica'.Só que oi antigo vice-presidente dos encarnados não considera que o Benfica esteja mais forte. "Saíram Jonas e Félix e, a não ser que considerem RDT e Vinicius melhores... Apesar da grande exibição de anteontem de Nuno Tavares, falta-nos outro lateral direito. O ideal seria também mais um 9 e meio e um 'box to box', à imagem de Gabriel (que surpresa, confesso).""Não temos - de momento - alternativa a Pizzi, embora me pareça que o Chiquinho poderá lá chegar perto! Isto se queremos mesmo uma equipa para a Europa para o que precisaremos - ainda - de mais um defesa central e de outro guarda redes (curiosa coincidência a de todos os que 'queremos' custarem 15 milhões)", acrescentou.Gomes da Silva criticou ainda a comunicação dos encarnados. "Nesta última semana, a comunicação oficiosa do Benfica esforçou-se - mais uma vez - em destruir António Simões! O que é que ele queria dizer (embora não tivesse encontrado a melhor forma de o dizer, reconheço)? O que todos achamos! Que a vender assim e a não comprar grandes jogadores, nunca mais voltaremos a ser Campeões Europeus! O que disse? Que nunca mais seremos! Ou seja, não o querendo dizer, disse o que pensa quem lá anda dentro! O problema não é, por isso, o que alguém disse mas a ânsia de infalibilidade de quem por lá anda!"