Gonçalo Loureiro assinou esta segunda-feira a renovação de contrato com o Benfica até 2023. O central português, de 18 anos, recém-sagrado campeão no escalão de juniores, não poderia estar mais feliz com a confiança demonstrada pela SAD encarnada."É mais um voto de confiança, mais uma responsabilidade. Vou continuar a dar o melhor. Sou defesa-central, é uma posição que exige muita concentração, que foi o que tive sempre nesta temporada e quero manter", reiterou em declarações à BTV.O jovem jogador atua de águia ao peito desde 2014/15, época em que trocou o V. Guimarães pelo Caixa Futebol Campus.

Autor: Flávio Miguel Silva