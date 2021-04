Gonçalo Oliveira assina contrato de formação com o Benfica

Gonçalo Oliveira assinou pelo Benfica, esta sexta-feira, o primeiro contrato de formação da carreira aos 14 anos.





O defesa português só conheceu um clube na carreira. Foi no Benfica que começou a jogar como federado com apenas seis anos, ainda nos benjamins, e segue agora no escalão de iniciados.Em 2019/20, cumpriu 23 jogos e 10 golos pela equipa B de iniciados.