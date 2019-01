Gonçalo Paciência já comentou a ida do irmão para o Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Vasco Paciência , um dos três filhos de Domingos Paciência, e a família do avançado de 18 anos aproveitou as redes sociais para publicamente comentar a assinatura de contrato até 2023."Seja onde for ... do teu lado, mereces isto! Desfruta, muito orgulho em ti", escreveu o irmão Gonçalo Paciência, atualmente a jogar no Eintracht Frankfurt.Também o outro irmão, João, assim como a mãe, Isabel e a namorada, Marta Bacelar, recorreram ao Instagram para felicitar o jovem avançado por mais um passo na sua carreira."Muito feliz por fazer parte deste grande clube!", escreveu Vasco Paciência na legenda da fotografia que partilhou já com a camisola do Benfica.Vasco Paciência fez a formação no FC Porto, passando por Padroense (juvenil Sub-16) e Dragon Force (iniciado Sub-14), ambos os projetos ligados aos azuis e brancos, antes de se transferir para o Boavista.