Gonçalo Ramos após renovação com o Benfica: «É um sonho concretizado»

Gonçalo Ramos renovou, esta quarta-feira, o contrato que tinha com o Benfica até 2025 e viu a sua cláusula de rescisão fixar-se em 120 milhões de euros.





Em declarações exclusivas à BTV, o jovem avançado de apenas 19 anos mostrou-se orgulhoso pela extensão do vínculo com o clube, afirmando que é mais "um sonho concretizado"

"É um grande orgulho sentir esta aposta em mim por parte do Clube. Agora é continuar o trabalho feito até aqui, sempre a dar o meu máximo e dar tudo pelo Clube, como sempre", começou por dizer o jovem ponta-de-lança.

Chamadas à equipa principal, convocatórias e golos serão "por acréscimo"

"Não há uma hora para chegar à equipa A ou para ficar na equipa B, simplesmente tenho de fazer o meu trabalho, que neste caso é mostrar resultados e marcar golos, e depois as chamadas à equipa principal, as convocatórias e os golos vêm por acréscimo do trabalho que tenho feito."

O sentimento de jogar pelo Benfica

"É um sonho de pequenino, tal como o meu irmão, que veio aqui hoje comigo assinar o contrato. Ele olha para estas instalações e para a dimensão do Clube e diz que quer estar aqui dentro de uns anos, que era o que eu pensava com a idade dele e agora é um sonho concretizado."

O que podem esperar os adeptos?

"Podem esperar muita entrega, muito trabalho, alguns golos, espero eu, e daqui para a frente vamos ver como corre. Quero agradecer aos meus pais, aos meus avós e ao meu irmão, que são as pessoas que mais me apoiam."

Golos acompanham-no desde cedo

"Mesmo quando jogava a médio sempre marquei muitos golos, sempre gostei de aparecer em zonas de golo e de marcar, como qualquer avançado", concluiu.