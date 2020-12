Gonçalo Ramos: «Daqui a nada já estou de volta»

Gonçalo Ramos agradeceu todo o apoio recebido desde que se tomou conhecimento que tinha testado positivo à Covid-19 e até manifestou a crença que, em breve, poderá voltar às opções de Jorge Jesus.





"Quero agradecer a todos os que me mandaram mensagem e pela preocupação. Está tudo bem e é só mais um obstáculo para superar. Daqui a nada já estou de volta", escreveu o jogador nas redes sociais.Recorde-se que o jogador, de 19 anos, é um dos três jogadores do Benfica que estão em isolamento, depois de terem testado positivo ao novo coronavírus. Depois de Pizzi, antes do jogo da Supertaça, frente ao FC Porto, Gonçalo Ramos e Jardel também foram diagnosticados com Covid-19, já depois do encontro, quando a equipa regressou ao Seixal.