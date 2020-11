Gonçalo Ramos e as críticas de Jorge Jesus: «É uma forma do míster puxar por mim»

Gonçalo Ramos assumiu papel decisivo no empate do Benfica em Glasgow, com o Rangers (2-2). O avançado saltou do banco para fazer o remate que culminou no autogolo e depois esteve no lance do segundo golo. Isto depois das palavras de Jorge Jesus, que após a partida com o Paredes disse que "esperava mais" do jogador.





"Não acho que tenham sido críticas [de Jesus]. Foi uma forma de o míster demonstrar que confia em mim, para puxar por mim para dar o meu máximo. O mesmo que faz com todos os jogadores", disse à SIC Notícias o internacional sub-21."Era sempre importante entrar e poder ajudar a equipa ao máximo. Desde o primeiro dia que faço parte do grupo, sou igual a todos os jogadores do plantel", referiu sobre a entrada em campo na segunda parte.Ramos disse ainda que tem sido uma "experiência fantástica" trabalhar com a equipa principal: "É um sonho de criança. Todos os dias aprendo com toda a gente, com todos os meus colegas, treinadores, pessoal do staff."