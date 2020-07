Gonçalo Ramos e o bis na estreia pelo Benfica: «Nem nos meus melhores sonhos»

Gonçalo Ramos foi lançado por Veríssimo na parte final do encontro com o Aves (0-4) naquela que foi a sua estreia oficial pela equipa principal do Benfica e ainda foi a tempo de bisar. Ainda na ressaca do momento, o jovem avançado de 19 anos não esconde a felicidade.





"Nem há palavras para explicar. Só o facto de me estrear e ter a oportunidade de partilhar o momento é o sonho de qualquer jogador, já é fantástico e ainda mais com dois golos é inacreditável. Nem nos meus melhores sonhos! Nem vi bem a bola a entrar, só vi toda a gente a festejar, nem queria acreditar no momento. Antes do Nuno [Tavares] bater o livre, pedi-lhe a bola ao 1.º poste e pronto: ele meteu lá a bola e eu fiz o que tinha a fazer", afirmou à BTV o jogador.E prosseguiu, sublinhando o apoio que sentiu de todo o plantel: "Apoiaram-me muito, todos a correr para festejar comigo. Foi fantástico. É sempre bom marcar. Agora é continuar o trabalho, aproveitar o momento e a oportunidade".