Gonçalo Ramos: «É o concretizar de um sonho!»

Gonçalo Ramos estreou-se esta terça-feira com a camisola da principal equipa do Benfica e não poderia ser mais inesquecível. O avançado de apenas 19 anos fez dois golos depois de entrar aos 85 minutos e explicou o que sentiu nas redes sociais.





"Extremamente feliz e orgulhoso pela estreia com o manto sagrado e uma grande vitória, é o concretizar de um sonho! Feliz também por contribuir com dois golos", vincou através da conta pessoal de Instagram onde acabou por ser muito saudado por outros jogadores formados no Benfica Campus."Vamos cavalo", brincou, por exemplo, Rúben Dias.