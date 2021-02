Gonçalo Ramos e os exemplos de Bernardo Silva ou Félix: «Estamos no melhor sítio para lá chegar»

Gonçalo Ramos está de olho nos produtos que o Benfica Campus formou como Bernardo Silva, João Félix, Rúben Dias ou João Cancelo. O avançado que cumpre as primeiras etapas como profissional acredita que está no local correto para um dia dar o passo seguinte.





"Todos os jogadores na academia do Benfica olham para esses jogadores como uma inspiração, uma motivação e a confirmação de que estamos no melhor sítio para atingir os patamares mais altos a nível mundial", vincou o dianteiro de 19 anos em declarações ao jornal 'The Guardian' em vésperas de o Benfica defrontar o Arsenal, a contar para os 16 avos da Liga Europa.Ramos recordou ainda a estreia pela equipa sénior das águias, em 2020, para mais tarde recordar. "Foi um sonho tornado realidade. Apenas nos meus sonhos poderia imaginar que iria entrar e marcar dois golos", disse, lembrando o primeiro jogo de águia ao peito, diante do Aves, em que entrou a cinco minutos do término do encontro.