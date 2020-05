Gonçalo Ramos: «Estou preparado para ser chamado»

Gonçalo Ramos é um dos oito jovens jogadores que Bruno Lage tem de reserva para ser chamados à equipa principal, se tal for necessário, nesta reta final do campeonato. E o jovem não tem dúvidas em garantir que está preparado para esse desafio.





"Estou pronto para ser chamado. Fomos chamados para integrar a equipa principal por isso, para se houver oportunidade estarmos prontos e rendermos. Penso que estou preparado", atirou o jogador, em entrevista à BTV, onde deu conta de como tem sido trabalhar sob as ordens de Bruno Lage na equipa principal:"Já conhecia um pouco do míster, desde a equipa B. Agora vou aprendendo certos pormenores táticos e técnicos com jogadores mais velhos. Como têm mais experiencia. Falam muito connosco. Integram-nos muito bem. Sentimo-nos muito bem", assinalou.Sobre a posição na qual onde se sente mais confortável, Gonçalo Ramos que já jogou a médio e avançado."Sinto-me mais confortável a segundo avançado e médio ofensivo. O importante é jogar, mas é atrás do ponta-de-lança que me sinto mais confortável. Sou um jogador que tem facilidade em entrar em zonas de finalização. Tenho golo. Mas tenho de melhorar algumas rotinas. Nem sempre joguei ali e não tenho tantas rotinas, como quem jogou grande parte da formação a ponta-de-lança", confidenciou o jovem, atirando ainda que pretende afirmar-se na equipa principal.