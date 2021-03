Gonçalo Ramos ganha força sem Darwin

Gonçalo Ramos é candidato a uma das vagas do ataque diante do Estoril. Com Darwin Núñez de fora, a contas com uma tendinopatia do quadricípite à direita, o dianteiro português deverá aparecer na frente. Além de Ramos, o único ponta-de-lança de raiz disponível é Haris Seferovic.





O internacional suíço foi titular frente ao Rio Ave e apontou o primeiro golo da partida que o Benfica venceu por 2-0. Já o avançado, de 19 anos, formado no Seixal, regressou à equipa B das águias no passado dia 22, para ganhar minutos e amealhar mais um golo para a conta pessoal, diante do Mafra. Em apenas seis jornadas disputadas na Liga Sabseg, Ramos soma oito golos, sendo o segundo melhor artilheiro da prova, a apenas dois festejos do líder, Bouldini (Académica), com 20 rondas disputadas.

Entre os ausentes por problemas físicos, Jorge Jesus não pode contar, além de Darwin, com André Almeida e Vertonghen. O belga apresentou uma mialgia na região posterior da coxa direita, frente ao Rio Ave, e ontem efetuou treino condicionado.