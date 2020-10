Gonçalo Ramos renova pelo Benfica e fica com cláusula de 120 milhões

Gonçalo Ramos renovou contrato com o Benfica, até 2025, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. O avançado, de 19 anos, estava já vinculado até 2024, mas perante o assédio de vários clubes europeus no jogador, as águias decidiram prolongar o contrato com o dianteiro.





Tal comotinha dado conta, as águias já receberam propostas milionários por Gonçalo Ramos, oriundas da Alemanha e da França, as quais o Benfica deicidiu declinar. Todavia, perante o rendimento do jogador neste início de época - marcou sete golos em quatro jogos na equipa B -, o Benfica decidiu aumentar, de forma considerável, a cláusula de rescisão do dianteiro.Na mesma altura, o jogador decidiu também renovar contrato com a empresa de agenciamento Idiolásis/Afzal, por mais dois anos.