Gonçalo Ramos revela como passou a ser ponta-de-lança e a origem do seu festejo

Gonçalo Ramos recordou com alegria o dia em que renovou pelo Benfica, até 2025. Numa entrevista à BPlay, o jovem avançado destacou a importância de ter estado com a família nesse momento, ela que veio do Algarve para apoiar o jogador.





"Foi um dia especial, pois renovei pelo Benfica e estive com a minha família, mas fora isso foi normal. Foi tudo uma correria, despachei-me rápido para ir ter com eles, sempre que vêm cá tento aproveitar. Depois fomos tratar da assinatura e foi fantástico, jantámos todos juntos", começou por dizer o internacional sub-19 português, que sonha ser campeão nacional: "O Marquês de Pombal é o sítio especial e será o escolhido, se tudo correr bem vamos lá estar a festejar o título, mas fazer referência ao Mercado de Olhão, sítio especial onde passei parte da infância. Mas o escolhido é o Marquês de Pombal."Gonçalo Ramos recordou ainda como foi feita a sua transição de médio para avançado: "Foi no primeiro jogo que fiz na Youth League, há duas épocas, frente ao Bayern. O míster Renato Paiva lançou-me a ponta-de-lança, acho que não tínhamos nenhum disponível. Fiz um golo e a partir daí foram aproveitando a minha vertente de matador. O míster Filipe Ramos na Seleção também aproveitou. Na Seleção passei a ser sempre ponta-de-lança e no Benfica ia alternando com a posição de médio, até ficar só ponta-de-lança."O já célebre festejo com as mãos em gesto de pistolas foi também explicado pela pérola da formação encarnada: "Sempre fiz alguns golos e o meu pai dizia-me 'Gonçalo, tens de arranjar um festejo que se identifique contigo'. Então, numa conversa com os meus colegas antes de um jogo, fizemos as pistolas e eles disseram que se fizesse golo faria as pistolas. Marquei, festejei dessa forma e desde então ficou assim."A finalizar, Gonçalo Ramos manifestou o desejo de vingar de águia ao peito: "Ainda falta muita coisa, estou a começar. Espero ganhar títulos coletivos e, se possível, individuais. Aqui no Benfica, claro."