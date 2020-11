Gonçalo Ramos salta do Benfica e é decisivo para o primeiro golo do Benfica

Lançado por Jorge Jesus aos 69 minutos, Gonçalo Ramos necessitou de apenas 9' para deixar a sua marca no duelo com o Rangers. Na ficha de jogo o primeiro golo do Benfica não é seu - a UEFA atribui-o a James Tavernier -, mas a verdade é que o jovem avançado foi decisivo na forma como forçou o erro do oponente.