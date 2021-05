Gonçalo Ramos: «Sou muito melhor do que no início»

Gonçalo Ramos garante ter “aprendido muito” nesta que é a sua época de estreia no plantel principal. “Neste momento, sinto que sou muito melhor do que no início da temporada”, atesta o avançado do Benfica, em declarações ao portal 101 Great Goals. O dianteiro já faz mira a 2021/22. “Mentalmente, ajudou o facto de ter muita gente [experiente] com quem treinar e com quem me preparar. Cresci muito durante esta época, de forma a atacar a próxima outra vez na máxima força”, atira o jovem de 19 anos.

O camisola 88 conta 12 jogos oficiais pela formação orientada por Jorge Jesus, numa época em que diz ter “aprendido muito”, recordando ainda os dois golos ao Aves na estreia oficial pela primeira equipa, em 2019/20. “Nem nos melhores sonhos poderia imaginar que a minha estreia fosse tão formidável quanto foi”, atirou Ramos, que tem alternado entre a primeira e segunda equipas das águias. Pela formação de Veríssimo, conta 11 golos em outros tantos encontros oficiais, considerando os ‘bês’ um espaço ideal para crescer. “É o melhor caminho possível para preparar os jovens da formação a atingirem a primeira equipa. A 2ª Liga é muito competitiva, todos os jogos são difíceis e é possível aprender muito ali”, considera Ramos, que chegou ao Benfica em 2013.

Sobre o facto de ter um instinto goleador e uma maturidade de realçar para a tenra idade, Gonçalo Ramos garante que é algo inato. “Acredito que é algo que nasceu comigo, tenho-o desde que jogo futebol mas isso não significa que não pratique todos os dias para melhorar o instinto que tenho”, frisa.

Orgulho por estar na “geração de ouro”

O site inglês 101 Greats Goals falou várias figuras que jogam na Premier League, como Bruno Fernandes, Cancelo ou Bernardo Silva. E Gonçalo Ramos gosta de seguir estes desempenhos. “Estou orgulhoso por fazer parte dessa geração de ouro e de poder seguir as pisadas de alguns dos meus antigos colegas que estiveram no Benfica e construíram os seus caminhos para estarem na Seleção Nacional atualmente”, constatou o avançado.