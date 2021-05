Gonçalo Ramos: «Todas as oportunidades são para aproveitar»

Gonçalo Ramos foi a figura da vitória do Benfica em casa do Nacional, por 3-1. O jovem avançado saltou do banco para o quarto de hora final e marcou dois golos em seis minutos.





Entrei com o objetivo de ajudar a equipa e estou cá sempre para ajudar e trabalhar. Hoje aproveitei", começou por dizer à Sport TV. Questionado sobre se com esta exibição 'reclama' mais minutos, Gonçalo Ramos sublinhou: "Todas as oportunidades são sempre para aproveitar. Sou mais um que está cá sempre para ajudar. E daqui para a frente é sempre a trabalhar mais."O Benfica ainda pode chegar ao segundo lugar, embora dependa do FC Porto e o atacante mantém a confiança, olhando também para o jogo com o Sp. Braga: "Ainda há uma taça para conquistar. Vamos lutar até ao fim, acreditamos até ao fim."