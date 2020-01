Governo garante mão pesada para os clubes

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, promete castigos para V. Guimarães e Benfica, depois dos desacatos ocorridos na partida de sábado. "Estes atos vão ter consequências. Por vezes passa-se uma ideia de impunidade, mas quero garantir que vão ser punidos", sublinhou o governante, à margem da partida do navio-escola Sagres para uma volta ao Mundo, insistindo: "Temos de condenar definitivamente esses atos, sem exceção. [...] A Autoridade para Prevenção e o Combate à Violência no Desporto não precisa de qualquer auto da polícia para atuar."

Recentemente, diga-se, o Benfica foi absolvido de um castigo de um jogo à porta fechada aplicado pelo IPDJ, neste caso por alegado apoio a claques não legalizadas. Pelo CD da FPF, a águia foi punida com um total de cinco partidas sem adeptos, nenhum deles ainda com decisões transitadas em julgado.