Graça Freitas sobre a iniciativa do Benfica: «Não entrou qualquer pedido de parecer»

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse esta sexta-feira que não deu entrada nem na Direção-Geral da Saúde nem nas autoridades locais ou regionais "nenhum pedido de parecer" do Benfica para colocar adeptos na tribuna.

Questionada em conferência de imprensa sobre a iniciativa promovida pelos encarnados, que segundo a imprensa desportiva vai convidar 20 sócios para a tribuna presidencial, espaço destinado a convidados, à semelhança do que também já foi anunciado pelo Vitória de Guimarães, com parecer negativo da ARS Norte.

"Creio que no assunto do Vitória de Guimarães, terá sido pedido esse parecer à autoridade de saúde local ou regional. Não chegou à DGS nem tem de chegar. (...) Sobre o Benfica, tanto quanto sei, não entrou nenhum pedido de parecer sobre se podiam ou não ter convidados a assistir ao jogo. Este é o ponto objetivo da situação", esclareceu Graça Freitas.

A DGS deu um parecer favorável no final da temporada transata, acrescentou, quando foi pedida uma avaliação "sobre poder haver alguns convidados para assistirem à entrega do troféu", ganho pelo FC Porto, num "momento especial e num contexto epidemiológico" diferente do atual.

O V. Guimarães prometeu também realizar testes à covid-19 junto dos sócios convidados a assistirem aos jogos realizados no Estadio D. Afonso Henriques, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.