Gregos assumem que olheiros do Benfica foram ver Giannis Bouzoukis

Giannis Bouzoukis tem 22 anos e é uma das pedras basilares do atual Panathinaikos. Por isso, o médio internacional grego sub-21 terá sido seguido por olheiros do Benfica na presente temporada, segundo deu conta o portal 'Trifilara'.





Bouzoukis soma 28 partidas oficiais realizadas em 2019/20 e dois golos apontados até à paragem competitiva. O médio-centro tem vínculo com o 'Pana' até junho de 2022.Contudo, ao queapurou, as águias não terão interesse na contratação do jogador helénico que se estreou na primeira equipa em 2016/17.