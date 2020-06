Gregos dizem que Marco Silva é o favorito ao lugar de Bruno Lage

A derrota de terça-feira diante do Santa Clara deixou a posição de Bruno Lage no comando do Benfica ainda mais fragilizada, levando mesmo a várias opiniões de notáveis a pedir a sua demissão. Nesse sentido, da Grécia chegam esta quarta-feira informações de que as águias já terão mesmo uma 'short list' desenhada para a provável sucessão do seu atual técnico, com Marco Silva a ser, ao que tudo indica, o nome favorito dos responsáveis do clube.





De acordo com o 'Sport24', o antigo treinador de clubes como Estoril, Sporting, Olympiacos ou Everton surge na pole position, à frente de outros dois nomes que são vistos como bem mais complicados de contratar. São eles Jorge Jesus, há muito apontado ao regresso mas que recentemente renovou com o Flamengo, e Luís Castro, atual treinador do Shakhtar Donetsk, clube pelo qual foi campeão no fim de semana.Marco Silva, refira-se, está sem clube desde dezembro do ano passado, quando abandonou o comando técnico do Everton.