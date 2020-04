Gregos fizeram capa com Jota e apontam-no ao Olympiacos e Nottingham Forest

O empréstimo de Jota poderá ser uma solução já a partir da próxima temporada, segundo Record noticiou no domingo, face à chegada de Pedrinho, o que poderá diminuir as hipóteses do extremo português ser utilizado. Esta segunda-feira, o jornal grego 'FOS' fez primeira página com o produto da formação encarnada, reiterando que existem duas hipóteses para o futebolista, de 21 anos, prosseguir a carreira por empréstimo em 2020/21.





Desde logo, o Olympiacos orientado por Pedro Martins que agora corre o risco de descer de divisão por suspeitas de 'match-fixing'. A outra hipótese é a de rumar a Inglaterra e ao clube onde atuam os ex-Benfica Alfa Semedo e João Carvalho: o Nottingham Forest.Qualquer dos clubes é detido por Evangelos Marinakis, um magnata grego de 52 anos que tem boas relações com Jorge Mendes, segundo a mesma fonte, aquele que é o agente de Jota.Refira-se que Jota renovou o contrato com o Benfica no final de janeiro deste ano até junho de 2024. Está blindado por uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.