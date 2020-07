Grémio à espera de oferta do Benfica por Everton

Everton, mais conhecido por Cebolinha no mundo do futebol, é um nome que está na lista do Benfica para a próxima temporada. O interesse é real mesmo sabendo que a transferência só será possível por um valor avultado, nunca inferior a 25 milhões de euros. O Grémio reitera que está disponível para negociar a sua transferência.

"Sempre estivemos abertos a uma proposta. Por tudo o que ele representa e fez no clube, se for também a vontade dele jogar na Europa, nós não vamos impedi-lo. Para equilibrar o orçamentos, e temos uma situação económica sustentável, poderemos viabilizar uma proposta que seja condizente com os nossos interesses", sustentou, à Antena 1, Paulo Luz, vice-presidente para o futebol do emblema gaúcho.

O dirigente do Grémio deixou elogios ao extremo: "É um jogador titular, foi na Copa América em 2019 e é um menino de ouro do futebol brasileiro, um avançado valioso."