Grémio afasta fim de negociações por Cebolinha e abre a porta a utilização no domingo

Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, garantiu que o negócio de Everton 'Cebolinha' ainda não está fechado com o Benfica e que o jogador até pode defrontar o Caxias, no domingo.





Cebolinha a caminho do Benfica: «Faltam alguns detalhes» Cebolinha a caminho do Benfica: «Faltam alguns detalhes»

"As negociações não estão concluídas e inclusivamente há outros grandes clubes europeus também interessados nele. Não vou dizer [quem são]. É uma estratégia do clube em não dizer. O Cebolinha emocionou-se no final do jogo. Ganhámos o clássico, não é? Ele é um jogador que continua vinculado ao Grémio. Inclusivamente, o nosso treinador disse em entrevista que vai conversar com ele. O campeonato brasileiro começa no domingo. Se o negócio não estiver concluído, ele possivelmente até jogará domingo", explicou o dirigente em declarações à RTP.Tal como Record adiantou , o extremo internacional brasileiro poderá rumar à Luz por 20 milhões de euros, numa operação que se espera ficar fechada esta quinta-feira. Cebolinha jogou o clássico entre Grémio e Internacional garantindo que faltam apenas "alguns detalhes" para migrar para a Europa.