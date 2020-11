Grémio 'afasta-se' de Franco Cervi: «Jorge Jesus inviabilizou a saída»

O Grémio não irá tentar a contratação de Franco Cervi. A garantia foi dada pelo próprio presidente do clube tricolor, Romildo Bolzan, na conferência de imprensa realizada após o triunfo por 1-0 diante do Juventude, em jogo dos quartos-de-final da Taça do Brasil.





"Esse jogador, num determinado momento, foi pensado, trabalhado, mas, nesse meio-tempo, o próprio treinador do Benfica [Jorge Jesus] inviabilizou a saída dele. Por isso, não avançámos com ele", assegurou o dirigente do Grémio, afirmando que o clube terá de recorrer à 'prata da casa' para reforçar o meio-campo da equipa. "A peça [que falta] está dentro de casa. A partir do momento em que o Jean Pyerre recuperar totalmente, teremos a posição preenchida."