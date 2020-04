Grimaldo: «Sinto-me muito bem no Benfica»

O plantel do Benfica tem aproveitado o período de isolamento para se dedicar aos jogos online e Grimaldo não é exceção. O espanhol, de 24 anos, é fã de ‘Call of Duty’ (simulador de cenários de guerra e batalhas, na primeira pessoa) e, durante um momento em ‘streaming’, revelou estar feliz na Luz. "Sinto-me muito bem no Benfica", referiu.





O defesa, que renovou até 2023, tem passado o tempo a treinar em casa, mas também vai passando o tempo a desfrutar online. Agora espera ter a companhia de Cervi. "Talvez jogue com ele. Hoje [ontem] ele não pôde", afirmou. João Félix, com quem partilhou o balneário em 2018/19, não foi esquecido. "Gostava de jogar com o Félix, mas não costumo jogar FIFA [futebol], só Call of Duty, NBA [basquetebol]. Counter-strike também, mas não tenho aqui o computador."