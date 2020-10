Grimaldo: «A equipa está com muita confiança»

Grimaldo está bastante confiante na vitória do Benfica, no terreno do Rio Ave, ainda que preveja que este seja um encontro muito complicado para os pupilosos de Jorge Jesus.





"Queremos ganhar, como todos os jogos, o Benfica tem de ganhar. Estamos a trabalhar muito bem durante esta paragem das selecções. Vais ser um jogo muito difícil. Já estou no Benfica há cinco anos e sempre que vamos lá é muito complicado. Esperamos que vá ser igual, mas a equipa está com muita confiança e motivada para conseguir os 3 pontos", sublinhou o lateral, em declarações à Benfica Play.O jogador espanhol abordou ainda o facto do golo que marcou no terreno do Famalicão, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato, tenha sido eleito pelos adeptos como o melhor do mês de setembro. E, confessa, se ele votasse, votaria em si próprio."Acho que tivemos bons golos esse mês, mas este, por ser um lance após uma falta, pela maneira como aconteceu, porque foi um bom golo, acho que se pudesse tinha votado nele, pois é uma execução difícil. Boa naquele momento e que deu golo", vincou, explicando ainda que para se bater livres diretos de forma certeira é necessária muita prática: "Quando treinas muito e tens confiança no teu remate podes chegar a marcar um bom golo. Não treino muito tempo durante todass as sessões de trabalho, mas são muitos anos. Quando treinas um pouco todas as semanas, por muitos anos, vais acabar por o conseguir fazer em momentos importantes".