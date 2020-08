Grimaldo ainda a evoluir

Grimaldo encontra-se clinicamente apto, depois de ter debelado a lesão ligamentar contraída no jogo com o Portimonense, na última temporada, mas ainda está longe da melhor forma física. Por isso, ontem ficou fora das opções de Jorge Jesus, no jogo-treino com a formação secundária. Ainda assim, a expectativa dos responsáveis benfiquistas é de que o lateral-esquerdo possa defrontar o Estoril, no segundo teste de pré-época.

Nuno Tavares também falhou o jogo de ontem, depois de ter levado um pequeno toque. A expectativa é que seja uma recuperação rápida.