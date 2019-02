Grimaldo ainda assustou

Alejandro Grimaldo gerou alguma apreensão junto do banco benfiquista quando, ao minuto 21, ficou estendido no chão com muitas queixas no tornozelo esquerdo. Depois de ter começado a coxear, o lateral-esquerdo deitou-se e pediu assistência médica, a qual se apressou a assistir o espanhol, que estava visivelmente aflito.Contudo, a situação não passou de um susto e o jogador, após receber os devidos cuidados da equipa médica benfiquista, acabou por prosseguir em campo, não sendo necessário proceder a uma eventual substituição.Grimaldo acabou por completar os 90 minutos, mas outro jogador do Benfica também sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo. Perto do fim, João Félix ficou agarrado àquela zona com muitas queixas após uma entrada mais dura de Campi. Mas o jovem também acabou por prosseguir em campo, concluindo a partida sem quaisquer problemas.