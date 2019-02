Grimaldo aplaude renovação de Bruno Lage: «É um treinador para muitos êxitos no Benfica»

Alex Grimaldo não esconde a confiança numa vitória amanhã do Benfica frente ao Galatasaray na 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Em antevisão ao encontro do Estádio da Luz, à Sport TV+ e depois em conferência de imprensa, o lateral espanhol aplaudiu também a renovação de Bruno Lage.É sempre importante ter a vantagem [vitória por 2-1 na Turquia], mas agora jogamos em casa e começamos do zero. É um jogo completamnete diferente do da Turquia. Eles terão outra mentalidade e nós também. Vamos tentar ter posse de bola. Estamos num bom momento e há que o aproveitar. A equipa está com muita confiança e esperamos a vitória amanhãTem corrido tudo bem, temos feito uma mudança de jogo e estamos unidosAinda só estamos nos 16 avos, ainda falta muito até à final. Há que pensar só no jogo de amanhãEncaixou tudo na perfeição. É um treinador que gosta de ter a bola, nós gostamos de manter as posições e está a sair tudo na perfeiçãoFicámos satisfeitos com a notícia. Estamos contentes com o mister. Para o Benfica é importante que o treinador continue por muitos anos. Espero que seja um treinador para muitos anos e êxitos aqui no BenficaEstou em boa forma, com muita confiança. As lesões não apareceram... Estou bem fisicamente e tudo isso ajuda para somar jogos. Estou a marcar muitos golos e a ajudar a equipa e tenho de continuar assim e melhorando.De momento, só penso no Benfica. Será passo a passo