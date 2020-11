Grimaldo aponta ao Sp. Braga

Grimaldo está muito perto de poder voltar a ser opção para Jorge Jesus. Ontem, o lateral-esquerdo já treinou com a equipa e foi – a par de Todibo, recuperado de uma tendinopatia no tendão de Aquiles direito – a grande novidade nos 15 minutos abertos à comunicação social, no Benfica Campus.

O espanhol sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo já no embate com o Belenenses SAD e desde então tem estado naturalmente fora das escolhas. Falhou os jogos com Standard Liège e Boavista e tudo indica que ainda tenha hoje o seu nome no boletim clínico oficial das águias. No entanto, já deverá estar em condições de voltar à equipa na receção ao Sp. Braga do próximo domingo.